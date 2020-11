Matan a agricultor y hermana pide que no le llamen "ladrón"

La hermana de la víctima pide que no le llamen ladrón a su hermano por que no lo era. Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con lágrimas en sus ojos y frente el ataúd que transportaba los restos de su hermano, doña María Rodas pedía a los medios de comunicación que le ayudarán a limpiar el nombre de su pariente asesinado.



A las afueras de la morgue del Ministerio Público, la mujer aseguró que su hermano se dedicaba a la agricultura y hacer cualquier trabajo que le saliera y que no era ladrón como se había mencionado.

"Yo necesito como hermana de él que le limpien el nombre por favor, que no estén diciendo que es ladrón, porque no era ladrón", afirmó.



La víctima fue identificada como Samuel Enrique Colindres, quien fue ultimado el lunes.



La hermana del ahora occiso asegura que aún no sabe quién le quitó la vida Colindres porque hasta donde ellas sabían no tenía enemigos.