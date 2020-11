Tras una caída sobre el pavimento muere mecánico en El Chiverito

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un mecánico murió la mañana de este miércoles en el barrio El Chiverito de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital de Honduras.



La víctima respondía al nombre de José Chanel Ramírez Matute, de oficio mecánico y era originario del municipio de Catacamas, Olancho.

El cuerpo fue encontrado sin vida, boca abajo y en la calle principal del mencionado sector, por transeúntes, quienes informaron a las autoridades.



De manera preliminar se conoció que Ramírez Matute habría fallecido producto de un golpe en la cabeza, tras que una caída impactara con el pavimento, no obstante, este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.



Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones del caso. El cuerpo fue llevado por el personal de Medicina Forense a la morgue de la capital de Honduras.

