Sube a 20 la cifra de muertos por alcohol adulterado en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La ingesta del licor falsificado de la marca Dominó sigue dejando luto y dolor en una veintena de familias, en el norte del territorio nacional.

En horas tempranas de este viernes, una víctima más del mortal licor fue registrada por autoridades policiales y civiles.

El fallecido respondía al nombre de Elio Esmeraldo Bueso, de 60 años de edad, quien había sido internado de emergencia en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El ahora fallecido era proveniente del sector Lomas del Carmen, de la misma ciudad industrial, lugar donde según trascendió, había ingerido la bebida adulterada, lo que le ocasionó una falla multiorgánica.

Hasta el 28 de octubre se registraban 17 fallecidos en las mismas circunstancias, luego de haber ingerido el licor que ha sido denominado por los hondureños como "el guaro de la muerte".

Pero en las últimas horas también se reportó la muerte de las víctimas número 18 y 19: primero, en el barrio Medina de San Pedro Sula, donde se halló el cuerpo sin vida de otro hombre, sobre la acera del lugar. La víctima fue sólo conocido como “Tito”, quien era un enfermo alcohólico.

Más tarde, otro hombre fue descubierto sin vida bajo un puente en el barrio Barandillas de la misma ciudad y según el relato de sus compañeros, él también ingirió Dominó. Su nombre era Wilson García.

Todas las víctimas

El historial de intoxicación inició el pasado 25 del mismo mes, cuando varios hombres que departían dentro de un expendio en el municipio de Choloma presentaron graves síntomas tras ingerir el ya mencionado alcohol, lo que les ocasionó la muerte.

Y pese a la labor de las autoridades por sacar de circulación la peligrosa bebida alcohólica, las acciones parecen insuficientes y algunas personas no parecen temerle pues, los casos han seguido reportándose. A continuación los nombres de los hondureños fallecidos hasta este viernes:

1. Jorge Sánchez (68)

2. Wilfredo Cabrera (49)

3. Neptalí Laínez (43)

4. Carlos Martínez (36)

5. Arnold Ventura (35)

6. Nelson Villeda (32)

7. Rigoberto Díaz (34)

8. Óscar Cardona (36)

9. Reina García (45)

10. José Milla (68)

11. Lucas Bustillo (69)

12. Juan Iraheta (41)

13. Pablo Villanueva (34)

14. No identificado (23)

15. No identificado

16. No identificado

17. José Reyes (20)

18. "Tito"

19. Wilson García

20. Elio Bueso (60)

