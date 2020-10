A su casa llegan a matar a mujer en la colonia 15 de Septiembre de Olancho

OLANCHO, HONDURAS .- Una mujer de 54 años de edad fue asesinada la madrugada de este martes en la colonia 15 de Septiembre del departamento de Olancho, zona nororiental de Honduras.



La víctima respondía al nombre de Olivia de Jesús Aguilar Muñoz, de 54 años de edad, quien era originaria de la ciudad capital del país.

DE INTERÉS: Aumenta a 10 la cifra de muertos por aguardiente adulterado en la zona norte



De acuerdo con las informaciones, personas desconocidas tocaron la puerta de la casa de la fémina mientras ella dormía, sin embargo, al levantarse y abrir, recibió al menos tres disparos.



"Yo estaba dormida cuando alguien vino y tocó la puerta, mami le abrió y se escucharon los disparos . Yo me levanté y no vi a nadie, solo vi a mi mami tirada en el piso", narró una de las hijas de la ahora occisa.



El cadáver de Aguilar Muñoz quedó tirado en su casa de habitación a la par de la puerta, por lo que se presume que los sujetos solo esperaron que abriera para acribillarla.



Miembros de la Policía Nacional de la zona llegaron a la vivienda donde se perpetró el crimen y acordonaron la escena a la espera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).



Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen. La hija de la víctima aseguró que no conoce los motivos del asesinato de su progenitora porque no tenían problemas con nadie.

LEA TAMBIÉN: Acribillan a taxista en residencial La Cañada de la capital