Sábado sangriento: Ola de violencia azotó a Honduras en pleno toque de queda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La violencia no tiene dígito de salida ni respeto al toque de queda. Las calles de la capital de Honduras y Cortés se llenaron de sangre nuevamente pese a las restricciones que mantienen las autoridades en el país debido a la pendemia del coronavirus.



En horas de la mañana se informó sobre el crimen de tres mujeres: dos en la capital de Honduras y una en el municipio de La Lima, Cortés, zona norte de Honduras.

En el primero de los casos, las autoridades informaron sobre el asesinato de una fémina, quien no ha sido identificada, en la colonia Villa Cristina.



La mujer habría sido atacada por desconocidos en la calle, donde quedó su cuerpo. Aparentemente la joven no era del lugar, ya que los vecinos no lograron identificarla.



El segundo hecho contra una fémina se reportó en la colonia Campo Cielo de Comayagüela. En el sector acribillaron de varios disparos a Gladys Ferrera, de 24 años de edad.



El cuerpo de la joven -quien trabajaba en las cuadrillas de limpieza de la Alcaldía del Distrito Central- quedó en una calle de tierra con varias heridas de arma blanca en su cuerpo.



Un tercer crimen de una mujer solo en este sábado, se registró en el municipio de La Lima, Cortés.



La víctima, quien era empleada de la bananera Tela Railroad Company, respondía al nombre de Adalid Hernández, de 37 años de edad.



Vecinos de la zona solo informaron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, sin embargo, se desconocen más detalles del hecho.



Este sábado, los hombres tampoco quedaron exentos de la criminalidad. Hasta a eso de las 3:00 de la tarde, las autoridades fueron informados sobre el crimen de un caballero en el sector de El Chimbo de Teguciugalpa.



El cadáver se halló en una solitaria calle del sector de El Chimbo, en la capital de Honduras. El cuerpo del hombre esta boca abajo sobre la calle de tierra. El mismo, presentaba varios impactos de bala.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones del caso.