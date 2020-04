Familiares sin poder reclamar víctimas de crimen en la Flor del Campo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los familiares de los dos hombres que fueron asesinados la noche del sábado en la colonia Flor del Campo aún no han podido reclamar los cuerpos en la morgue capitalina.

Las víctimas, padre e hijo, identificados como Edas Segundo Flores, de 59 años de edad, y su hijo Denis Ariel Flores, de 29, fueron atacados cuando estaban en la entrada de su casa.

Al parecer aún ambos cuerpos permanecen en la morgue capitalina de Medicina Forense, debido a que no tienen la tarjeta de identidad o partida de nacimiento de una de las víctimas.

Los familiares lamentaron que sin ese requisito no les entreguen el cuerpo, ya que no pueden tramitar la partida de nacimiento pues el Registro Nacional de las Personas (RNP) no está laborando.

Las víctimas eran padre e hijo.

Una de las hipótesis señala que probablemente se trate de un ajuste de cuentas, porque en meses anteriores uno de los asesinados tuvo problemas con miembros de una pandilla, por lo que huyó a Estados Unidos, pero fue deportado en su intento.