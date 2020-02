Niegan participación de militares activos en fuga de "El Porky"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Que no es cierto que miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) participaron en la operación para rescatar al marero Alexander Mendoza, alias “El Porky”, dijo Tito Livio Moreno, jefe de la institución castrense. Manifestó que las FF AA no pueden responder por ciudadanos que ya no están en sus filas.



“Nosotros no podemos estar respondiendo por personas que ya cumplieron y están afuera”, apuntó.

Según Moreno, se nombró una comisión para investigar los hechos, “estamos verificando si los chalecos que andaban los delincuentes eran series de la institución, los fusiles y cualquier otro pertrecho”, encontrados durante las operaciones.

