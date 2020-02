Pariente de víctimas de masacre en Olancho denuncia negligencia de autoridades

Agencia AFP

OLANCHO, HONDURAS.- El pleito por la posesión ilegal de varias hectáreas de tierra sería la causa que derivó en el sangriento ataque armado que dejó como saldo seis personas muertas y otra herida en la comunidad de Las Delicias de Río Blanco, en Olancho.

Así lo dejó entrever en declaraciones brindadas al canal de televisión HCH un presunto familiar de las víctimas mortales de la masacre suscitada la madrugada del pasado jueves, quien culpa al Estado por no haberle dado la debida protección a sus familiares.

“Quiero culpar al Ministerio Público, porque mi familia no hubiera muerto si no hubiera sido por culpa de ellos, por la información que se les ha estado entregando”, denunció el hombre de voz juvenil, quien prefirió el anonimato.

LEA TAMBIÉN: Retiran cadáveres de familia que murió en masacre en Olancho

El denunciante aseguró que “mis familias están muertas por culpa de los Amador; así que si los Amador van a ir jugando de esa forma, nosotros vamos a jugar con ellos”, refiriéndose a una inevitable venganza de su parte por la muerte de muchos de sus parientes.

“¿Cómo pueden ir a matar a una familia adentro de su casa, qué le está pasando a este gobierno? No se conformaron con haber matado a mis tíos primero en San Francisco de La Paz y ahora van a terminar con mi primo; no puede ser eso”, lamentó.

Culpó a la familia Amador

El confidente aseveró que culpaba a los miembros de la familia Amador “porque peleaban las tierras y querían que mi familia les entregaran las tierras en Las Delicias de Río Blanco y mi familia se negó a dárselas, por ese motivo les viene la muerte”.

De acuerdo con el pariente de los Lobo Hernández, víctimas de la masacre, ellos le pidieron protección al Ministerio Público (MP), pero nunca fue efectiva, a pesar de que corrían peligro de muerte.

“Hay un fiscal (del Ministerio Público) en Catacamas y declaro que si aparece muerto, es culpa de nosotros. Por información que no hubiera vendido; no tenían culpa mis primos, no tenían nada que pagar. El fiscal va a ser el primero en derramar su sangre por lo que ocurrió”, sentenció.

Durante la comunicación telefónica el hombre profirió amenazas contra una persona a la que identificó como Héctor Amador, quien aparentemente es propietario de un negocio en la ciudad de Catacamas y presunto implicado en el múltiple crimen.

DE INTERÉS: Por pelea de tierras fue matanza de seis personas en Río Blanco

Además, de una segunda persona identificada, según el denunciante, como Léster Amador. “Quien va a acabar con la familia Amador voy a ser yo”, puntualizó de manera amenazante.

Los cuerpos de César Augusto Lobo Oseguera, José Adalberto Lobo Euceda, María Evelia Hernández García y de los hermanos Franklin, Katia y Ariela, de apellidos Lobo Hernández, fueron retirados ayer del Ministerio Público, en Catacamas, para luego ser velados en casas distintas. En tanto, el menor de tres años que fue encontrado con vida en el lugar fue ingresado al Hospital Escuela donde se recupera de un disparo que le infirieron los maleantes. Hasta ayer la Policía no había ejecutado ninguna captura.