Mamá del niño asesinado: “Este dolor no lo debe pasar ninguna madre”

CHOLUTECA, HONDURAS.- El dolor por haber perdido a su primogénito el mismo día que dio a luz a su cuarta hija mantiene sumida en la tristeza a Gloria Manzano, madre de Víctor Rodríguez (8).

El niño perdió la vida la noche del martes 17 de diciembre luego de que dos delincuentes asaltaran a su padre y dispararan contra ellos, arrebatando la vida del pequeño, a quien sepultaron la tarde de ayer en el Cementerio General de Choluteca.

Con lágrimas en sus ojos, la acongojada madre de Víctor pidió a las autoridades judiciales que apliquen todo el peso de la ley a los asesinos de su pequeño hijo, a quienes capturaron horas después del hecho criminal.

“Era un niño tan amoroso, si ya les habían quitado los celulares no entiendo por qué tuvieron que disparar. Ellos tienen que pagar por lo que le hicieron a mi hijo. Sé que no lo voy a revivir pero este dolor que estoy sintiendo no lo debe pasar a ninguna madre, porque nosotras no debemos enterrar a nuestros hijos”, dijo la joven mujer, quien a pesar de haber dado a luz hace apenas 48 horas acompañó a su “pequeño tesoro” hasta su última morada.

En medio de su dolor, Gloria recordó las últimas palabras que su hijo le dijo minutos antes de salirse a la acera de la cuartería en la que vivía.

“Me abrazó y me dijo: Mami te amo. Estuvimos platicando e hicimos planes, muchos planes que solo él sabe lo que platicamos. En cinco minutos escuché que arrancó una moto y luego el disparo. Yo le dije a Dios que no era justo, no era justo que a las seis de la mañana me regalará a un hijo y a las ocho de la noche me quitará a otro”, recuerda entre el llanto la joven madre.

El padre del menor, quien identificó a los supuestos responsables, aseguró no tener palabras que describan el dolor que le provoca la pérdida de su hijo.

Investigaciones

Las autoridades policiales enviaron a los juzgados de Choluteca a Luis Fernando Pérez Vargas (21) y Manuel Armando Matamoros Castro (22) a quienes la Policía Nacional responsabiliza por el asesinato de Víctor Rodríguez.

Las investigaciones arrojan que previó al incidente donde perdió la vida el niño, ambos jóvenes habían cometido tres asaltos más en otros sectores de la ciudad, por lo que se está a la espera de que la población afectada pueda presentar sus denuncias.

“El fiscal viendo que habían personas que reconocían a los hechores se emitieron las órdenes y se les detuvo infraganti”, dijo Marco Andara, jefe DPI.

