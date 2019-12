VIDEO: Carro destruye camión del Correo Nacional en choque

CORTÉS, HONDURAS.- Un aparatoso accidente que se reportó el pasado 5 de diciembre en el bulevar del Este, a la altura del semáforo de la colonia Tela de La Lima, Cortés, fue grabado por las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencia 911.



En el hecho participó un pequeño camión del Correo Nacional de Honduras y un carro pick up de lujo color blanco que se trasladaba a exceso de velocidad.

ADEMÁS: Padre de Wilson: 'Dios permitirá que mi hijo sea llevado a donde volverá a sonreír'



En el video publicado por el 911 se ve cuando el vehículo particular impacta a toda velocidad contra la unidad de Correos.



En el choque, el vehículo estatal pierde la estructura donde se guarda la carga, la cual se desarma completamente en el pavimento del bulevar del Este de La Lima, Cortés.



Mientras tanto, el pick up descontrolado se barre por toda la calle hasta impactar con un árbol que evita que caiga sobre unas viviendas.



En el accidente no se reportaron muertos, pero estuvo en riesgo la vida tanto de los conductores y la de otras personas que estaban en la zona con su medio de transporte.

DE INTERÉS: Banda de los Padilla Juárez estaría detrás de masacre en La Ceiba