¡Repudiable! Joven termina con el rostro destruido tras ataque con bomba molotov en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.-¡Inhumana e indignante! Así se cataloga la oscura y sádica acción de individuos en Choluteca que sin pensar en las consecuencias lanzaron una bomba molotov que explotó y destruyó el rostro a un joven de 18 años.

El brutal incidente ocurrió la noche del miércoles cuando Wilson Josue Berrios, se hallaba trabajando, supervisando un brincoline, en la Villa Navideña de esa ciudad del sur del país, sin imaginar que este abominable acontecimiento marcaría el resto de su vida.

Se conoció que individuos, aún desconocidos, cruzaron por el lugar y comenzaron a lanzar cohetes, atemorizando a los presentes que salieron corriendo.

VEA: 'Frené y quise capeármelo, pero fue difícil', conductor de furgón tras accidente en Zambrano

Posteriormente, lanzaron la bomba molotov que desgraciadamente explotó en el rostro de Berrios. Tras lo ocurrido, el joven fue trasladado al Hospital Escuela de Tegucigalpa donde recibe asistencia.



¡Investiguen!

Por su parte, autoridades policiales aseguran que están tras la pista de los criminales, que sin justificación atacaron desconsideradamente a este joven hondureño.

Vea además: Las fotos del aparatoso accidente en Zambrano; tres personas murieron



“Estamos trabajando en el caso y no vamos a parar hasta poder dar con los responsables, lamentamos ese hecho”, dijo a Telenoticias el subcomisionado de policía Nahim Núñez, quien no brindó más detalles.



Núñez indicó que no es la primera vez que personas inescrupulosas hacen uso de ese tipo de prácticas violentas “hemos tenido policías y miembros del ejército que han resultado quemados y hasta han perdido la vista”.

LEA: Por impericia y exceso ocurren mayoría de accidentes de rastras en carretera al norte

Por ello, autoridades hondureñas tienen aún más razón para investigar y poner un freno a este tipo de actos violentos que miserables cometen contra personas dignas y trabajadoras. Que este hecho no quede en la impunidad, como normalmente suele suceder.