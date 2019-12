Matan a prestamista frente su casa en Danlí, El Paraíso  

Vecinos de Ramírez aseguran que el prestamista no tenía problemas con nadie y que era una persona humilde. Foto: Cortesía.

EL PARAÍSO, HONDURAS.-Un prestamista fue asesinado frente a su casa la noche del miércoles en la colonia Concepción de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.



La víctima fue identificada como Ángel Cristóbal Ramírez, de 47 años de edad.



De acuerdo con la versión preliminar, Ramírez estaba llegando a su hogar cuando fue interceptado por un hombre que lo acribilló a disparos y luego huyó de la zona.

Vecinos de Ramírez aseguran que el prestamista no tenía problemas con nadie y que era una persona humilde.



"Era una buena persona, una persona humilde, incluso él caminaba en bicicleta, no tenía problemas con nadie", dijo uno de sus amigos.



Hipótesis preliminares indican que la muerte de Ramírez la habría perpetrado alguién que le debía dinero, sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades.



