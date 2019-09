SPS: Rescatan a hondureño que llevaban raptado en el baúl de un carro

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Un hondureño que caminaba tranquilamente por las calles de San Pedro Sula terminó herido de bala en el interior del baúl de un vehículo. Los hechos ocurrieron en cuestión de segundos, según narró el hombre malherido.

José Herminio Amaya, de 45 años de edad, fue interceptado por dos presuntos malhechores que lo golpearon en el rostro y luego hirieron de bala en la mano. El hondureño fue metido en el baúl de un vehículo turismo con placas HAX-2102.

"Yo iba por la acera cuando me agarraron y me metieron a un taller. Me dieron un balazo en la mano y me metieron en el baúl", narró el afectado a un canal local.

Los dos sospechosos fueron detenidos infragantis.







Debido a la actitud sospechosa del vehículo y la llamada de alerta de personas que presenciaron el violento rapto, miembros de la Policía Nacional dieron persecución al vehículo hasta interceptarlo a la altura de la 18 calle del barrio Santa Anita de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

En el interior del vehículo, las autoridades hallaron una arma de fuego.

Los agentes policiales hicieron uso de las cámaras de vigilancia del sector.