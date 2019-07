Un policía de EEUU sugiere que deberían disparar a una congresista demócrata

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Autoridades estadounidenses investigan a un policía de Luisiana por sugerir que deberían disparar a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, en medio del revuelo provocado por los ataques verbales del presidente Donald Trump contra ella y otras tres legisladoras opositoras de minorías étnicas.



El oficial fue relevado de sus funciones, según dijo el lunes el jefe de la Policía de Gretna, Arthur Lawson, en una conferencia de prensa en donde se refirió a la "desgracia" que trajo a su equipo el agente en cuestión.



"Esta vil idiota necesita un disparo", escribió el oficial Charlie Rispoli sobre la excamarera Ocasio-Cortez, según medios locales.

El mensaje en Facebook alimentó las críticas de que la retórica del presidente roza la incitación a la violencia. Lejos de detenerse, Trump continuó sus ataques con un nuevo tuit en el que tildó a las cuatro congresistas demócratas como "muy racistas" y "no muy inteligentes".



El mensaje del agente, que ya no está disponible en Facebook, provocó que Lawson ordenara una investigación, y prometió que "no lo tomaría a la ligera", según el sitio de noticias de Luisiana NOLA.



Otro oficial fue despedido por poner "me gusta" en la publicación de Facebook de Rispoli.



Trump lanza desde la semana pasada varios ataques en Twitter contra Ocasio-Cortez y sus compañeras que pertenecen a minorías étnicas Rashiba Tlaib, Ilhan Omar y Ayanna Pressley.



Las palabras del presidente provocaron protestas airadas en filas demócratas e incluso entre algunos miembros del oficialismo republicano, en momentos en que los partidos se preparan para la intensa carrera que culminará con las elecciones presidenciales de 2020.

