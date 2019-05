VIDEO: Rastrero arrolla conscientemente a chofer de bus tras pelea enfrente de la colonia Las Palmas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El conductor de una rastra arrolló al motorista de un bus rapidito a la altura de la colonia Las Palmas de Tegucigalpa, capital de Honduras.



En un video captado por una cámara de seguridad se observa la disputa entre ambos conductores, quienes de manera imprudente se atravesaron los vehículos en un gran tramo del bulevar Centroamérica.



De un momento a otro el rastrero rebasa y se le cruza al chofer del transporte público, sin embargo, este sale por la izquierda rápidamente.



La imprudencia no se detuvo ahí: el conductor del bus ejecutivo se estaciona unos metros más adelante y se baja de su vehículo para encarar al rastrero, quien responde arrollándolo con el pesado automotor.



Después que el motorista del rapidito cae al suelo, el hombre que conduce la rastra retrocede, aunque no se aprecia a simple vista si las ruedas del pesado vehículo le provocan lesiones.



Segundos después del hecho varios hombres abren las puertas de la rastra para detener al conductor. Mientras los segundos pasan, la víctima, tirada en pleno bulevar, no muestra movimiento alguno.



Hasta ahora se desconoce el día que sucedió el hecho, sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que el incidente ocurrió hace dos meses.