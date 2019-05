SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Una estudiante de la carrera de Química Industrial desapareció el lunes luego de salir de su casa hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS).



Rubén Berríos, hermano de la joven Katherin Berríos, solicitó ayuda en las redes sociales para ubicar a su familiar, de quien no han obtenido información desde ayer (lunes) a las 6:00 de la mañana.



"Mi hermana ha desaparecido... Ella salió a eso de las 6:00 am de este lunes e iba con dirección a la UNAH-VS... no sabemos nada sobre ella desde entonces", posteó el joven.



"Ella andaba vestida con jean azul, camisa manga larga azul claro, con franjas blancas en las mangas y tenis rosados. Cualquier información, comuníquese por imbox. Muchas oraciones serán apreciadas", detalló el familiar de la joven.

El hermano de la estudiante pidió ayuda a través de su cuenta de Facebook.