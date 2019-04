Policía confirma que hondureña murió tras caer de un abismo por tomarse una foto

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La policía confirmó este miércoles que la muerte de la joven Juana Victoria Enamorado (21), quien cayó de un abismo al intentar tomarse una foto, fue accidental.



La joven falleció tras caer de más de 40 metros de altura en El Prestil, Santa Bárbara, nororiente de Honduras.



La conclusión de las autoridades es que la hondureña se tomaba una selfie (autorretrato) cuando resbaló y cayó al precipicio, tal como lo había relatado el novio y también el padre de la joven.



El lamentable suceso ocurrió el pasado 21 de abril cuando la mujer disfrutaba de las vacaciones de Semana Santa.



El novio de la joven relató que no pudo hacer nada porque la hondureña saltó de una piedra a otra cuando se tomaba la fotografía.



César Jhonson, jefe de la Policía Nacional de Santa Bárbara, confirmó que hasta el momento no han encontrado otras pruebas que indiquen que no se trata de un accidente.



Pero el dictamen de la autopsia aún es indeterminado, pues no han confirmado si se trata de accidente o homicidio.