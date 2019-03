Capturan a supuesto asesino de menor de 14 años en Guaimaca

GUAIMACA, HONDURAS.- Uno de los supuestos asesinos de un menor de 14 años fue capturado este sábado en Guaimaca, Francisco Morazán, zona central de Honduras.



El sospechoso aún no ha sido identificado y solo se conoce que tiene 30 años. Las autoridades lo investigan por ser uno de los responsables de la muerte de Maynor Emanuel Castejón Pinot.



El detenido tenía orden de captura desde el pasado 15 de mayo de 2018 por los delitos de asesinato en su grado de ejecución y tentativa en perjuicio de un testigo protegido.



El crimen se registró el pasado 4 de abril de 2018 cuando sujetos llegaron fuertemente armados a la casa donde estaba el niño en la aldea La Tumba, en el municipio de Guaimaca, y lo asesinaron.



Las investigaciones señalan que los sujetos buscaban a un familiar del niño con quien tenían "diferencias personales".



“Eran aproximadamente entre las 6:30 de la tarde y las 7:00 de la noche, yo venía llegando de trabajar y me estaba acostando cuando escuché los disparos, pero nunca me imaginé que me estaban matando a mi hijo”, relató en ese entonces Fernando Castejón, padre del menor.



El pequeño murió tras recibir 16 heridas de arma de fuego.