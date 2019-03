Incendio consume dos viviendas de madera en aldea El Rosario

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.- Un incendio consumió en segundos dos viviendas de madera en la aldea El Rosario, municipio de San Juancito, Francisco Morazán.



Al lugar de los hechos acudió el Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas que, de manera inmediata, afectaron en su totalidad las casas.



De acuerdo con declaraciones de los socorristas, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.



"Por gracia de Dios el incendio no causó más daños y no se pedió la vida de ninguna persona", dijo el bombero David Aguilar, quien estaba al mando de la cuadrilla.



El jueves en horas de la madrugada se registró un siniestro en la colonia Bella Vista de Comayagüela en donde murieron carbonizados tres ciudadanos que fueron identifcados como Vilma Marina Andino (67), Rony Francisco Iscoa (58) y Ernesto Rodríguez (66).



El siniestro arrasó con una cantina y una cuartería.