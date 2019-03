A machetazos matan a hombre en Los Zorzales, Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- De varios machetazos fue asesinado la tarde de este lunes un joven, de 24 años de edad, en la comunidad de Los Zorzales, Comayagua, zona central de Honduras.



La víctima fue identificada por uno de sus hermanos como Milton Santos, quien vivía cerca de la comunidad donde desconocidos le quitaron la vida.



Su pariente dijo que Santos no tenía problemas con nadie en la comunidad. Tampoco sospecha quiénes le quitaron la vida y los móviles del crimen.



Asimismo, se apersonó al escena para solicitarle a las autoridades que no trasladaran el cuerpo a la capital de Honduras, ya que no contaban con dinero para reclamarlo.