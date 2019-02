Cinco días después sepultarán a menor que "resucitó" durante velorio en Yoro

YORO, HONDURAS. -Tras un fuerte altercado con las autoridades, familiares del pequeño que "resucitó" durante su velorio, en El Negrito, Yoro, aseguraron que el menor es un pequeño milagro y que no se lo entregarán a la policía.



Los familiares molestos, dicen que las autoridades les pidieron ingresar al lugar para revisarlo, pero luego les dijeron que se llevarían el cuerpo del menor.



En cuestión de segundos los vecinos se llegaron a la casa y enfurecidos les advirtieron a los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que no dejarían que lo llevaran. Insisten que el pequeño, que yace en un pequeño ataúd, está con vida.



El equipo policial salió de la vivienda ante la turba de personas. No dieron declaraciones ni se llevaron al niño. Inmediatamente todos los vecinos y familiares rodearon el féretro y comenzaron a entonar cánticos.



Entierro

A las 3:00 de la tarde de este miércoles será sepultado, el menor al que vecinos en la aldea El Salitre en El Negrito Yoro, llaman 'el niño milagro'. Su historia ha causado asombro en todo el país.



Hay quienes lo llaman un 'ser divino' y otros, simplemente piensan que sus familiares no lo han dejado descansar en paz.



El pequeño Antonio Jesús Martínez falleció el pasado fin de semana, luego de presentar fiebre, diarrea y otras complicaciones, según sus padres.



Sin embargo a la hora del entierro, el domingo, sucedió lo impensado. Supuestamente, abrió los ojos y respiró por varios minutos.



'Yo sabía desde que estábamos en el velorio, que estaba vivo porque sentí algo en mi corazón', relata con desesperación su tía.



Cuando estaban por enterrarlo, ella lo tomó en sus brazos y aparentemente, comenzó a respirar, ante el asombro de todos los que participaban del sepelio.



Otra vecina aseguró que le dieron agua con una jeringa y el menor la bebió y abrió los ojos, una vez estando en su casa.



Sus padres lo llevaron a otra clínica donde les reiteraron que estaba muerto, pero hasta este martes, su cuerpo no da muestras de descomposición severa, aunque no respira ni tiene signos vitales.



'Nosotros estamos confundidos porque los doctores han dicho que está muerto pero vimos cuando respiró. Lo vamos a sepultar este miércoles a las 3:00 pm por el calor', manifestó su padre de nombre Antonio Martínez.



Según los testigos, el pequeño tiene marcas y símbolos en su cuerpo que podrían significar algo divino, otros solamente aducen que son señales de descomposición.



Anabel Vásquez, madre del menor, relató entre llanto que los médicos no le dieron apoyo suficiente para asegurarse que estaba muerto o vivo. 'Que Diosito me diga que hacer, yo acepto su voluntad', dijo desconsolada."