Asesinan a joven de 17 años en la carretera que va hacia Santa Lucía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un joven de 17 años de edad fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la comunidad de Sarabanda, a unos cuantos kilómetros del municipio de Santa Lucía.



La víctima responde al nombre de Axel Manuel Ochoa, quien fue hallado con varios disparos en su cuerpo, sobre un bulto de tierra y abajo de varios árboles.



Esta persona vestía una camisa roja, pantalón color azul y tenis con un color no determinado. A la escena se hizo presente la mama del fallecido, quien se sentó en el lugar rota en llanto.



También se vio la presencia de otros familiares, sin embargo, los vecinos de la zona detallaron que el ahora occiso no residía en el lugar donde fue encontrado.



Se informó que en horas de la mañana se escucharon varios disparos, pero no se brindó más detalles del hecho sangriento. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya está en la escena del crimen.

