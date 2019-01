Seis heridos en choque de patrulla de la Policía Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cinco personas heridas dejó una colisión entre un patrulla de la Policía Nacional y un carro particular a la altura de la cuesta de La Virgen de la carretera CA-5, zona norte de Honduras.



Los policías lesionados responde a los nombres de Claudia López (20), Francisco Javier Bernardes (33) y dos más que aún no han sido identificados. Ellos fueron trasladados a un centro asistencial.



Uno de los ocupantes del carro particular, identificado como Francisco Javier Zelaya (31) fue atendido en la zona tras reportar golpes leves; su acompañante fue llevado en una ambulancia para que recibiera atención médica.



La patrulla policía se volcó en el impacto, mientras el automotor color blanco chocó contra el barandal. Hasta ahora se desconoce como se registraron los hechos.