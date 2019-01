Dan último adiós a Emily, la niña de seis años que murió en incendio

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “‘Mami, yo quería que me comprara pastel para celebrarlo aquí’, me dijo la niña, pero no se pudo porque no había dinero”, recordó con nostalgia doña Josefina Raudales, la abuela materna de la niña Emily Alexandra Roque Gonzales.

El martes 18 de diciembre la pequeña Emily Alexandra cumplió sus seis años de vida. Solo 18 días después su luz se apagó.

El domingo, en un entorno sombrío, inmerso en la tristeza de la familia y vecinos, fueron velados los restos mortales de la infante que murió al suscitarse un incendio en la colonia Fernando Calderón, en el que sucumbieron al menos ocho viviendas.

Los vecinos aseguran no haber escuchado ni gritos ni lamentos de la menor de seis años. El siniestro inició a eso de las 11:00 de la mañana en la endeble casa construida de tablas de madera y laminas de cinc. Se presume que un cortocircuito originado en una de las líneas de suministro de energía fue la causa del desastre.

Se quedó sola en casa

“Nosotros salimos a trabajar a las 6:00 de la mañana junto con mi hija, trabajamos en una microempresa de barrido de la alcaldía (AMDC); la niña se había quedado sola”, argumentó la abuela de Emily.

De acuerdo al relato de la familiar, la puerta principal de la casa la había dejado con llave, pero la puerta lateral estaba sin cerrojo, sin embargo, esta información la desconocían los demás colonos. “La niña estaba viendo televisión, me imagino que ella quiso salir, pero no pudo lograrlo”, contó entre lagrimas doña Josefina Rosales.

Después de ser velado durante varias horas en la iglesia de la colonia Fernando Calderón, el cuerpo de la menor fue llevado para ser sepultado en el camposanto Amor Eterno, en la colonia La Era. La desaparición física de la niña Emily Alexandra deja un vacío irreemplazable en la familia capitalina.

