En una emboscada matan a cafetalero y su acompañante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Regresaba a su comunidad para visitar a familiares cuando un conocido lo llevó en su motocicleta, sin saber que a unos metros de distancia encontrarían la muerte.

De varios impactos de bala perdió la vida el domingo, al instante, una persona que laboraba en la capital como guardia de seguridad para una reconocida corporación.

La víctima fue identificada como Jerson Elí Fonseca Vallecillo (de entre 25 a 27 años), quien se conducía junto a Fredy Duarte, que resultó gravemente herido, tras el atentado criminal perpetrado por sujetos desconocidos.

El conductor de la motocicleta fue trasladado aún con vida y de urgencia al hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, pero en el trayecto falleció producto de las heridas que recibió en distintas partes de su cuerpo.

Relatos

De acuerdo con el relato de Saúl Fonseca, hermano del infortunado, este retornaba de Tegucigalpa en una unidad de transporte interurbano y al llegar hasta el desvío de Las Limas, Alauca, Duarte lo llevó en su automotor de dos ruedas.

“Él pidió jalón a un muchacho y al venir por el trayecto de la cuesta de un lugar que le dicen Aduana Vieja les dispararon y lamentablemente mi hermano murió en el lugar”, manifestó.

El pariente de Fonseca Vallecillo agregó que “a mí me avisaron rápido en la mañana porque ahí circulan bastantes vehículos por la zona”.

Unos 15 casquillos de bala encontraron esparcidos los uniformados en la escena del crimen.

El celador tenía otros diez hermanos y retornaba a disputar un partido de fútbol. El padre del occiso, que prefirió no identificarse, mencionó que deja a una niña con vida.

“Él me llamó y me dijo: ‘Papi, ya voy para allá’, pero en la siguiente llamada me dijeron que lo habían matado; aunque pida que se investigue el caso al final no se investiga nada”, declaró.

Otro de los hermanos de Jerson lloró desconsoladamente al ver su cuerpo sin vida. Según versiones preliminares de la Policía Nacional, dos personas a bordo de una motocicleta les dieron persecución a las víctimas desde la carretera Panamericana y al llegar a un punto desolado les dispararon en movimiento.

Trascendió que Duarte era cafetalero y se supone que el ataque iba dirigido a él debido a que en el sitio donde ocurrió el hecho eran frecuentes los robos y asesinatos hace algunos años atrás.