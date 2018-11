¿Qué hacer al quedar atrapado en las gradas eléctricas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los accidentes con las gradas eléctricas no son constantes, pero tampoco podemos ignorar el gran peligro que pueden representar si se les da un uso inapropiado.



En Honduras ya se han registrado varios incidentes de este tipo, como el de este miércoles cuando un menor casi pierde la mano al quedar atrapado en las gradas del Aeropuerto Internacional Toncontín.



¿Por qué suceden estas contingencias? Generalmente por descuidos. Los expertos en la industria recomiendan una serie de medidas para reducir las posibilidades de un percance similar.



Primero: Los niños no deben usar las gradas eléctricas sin ir tomados de la mano de una persona adulta, esto abarca también para los adultos mayores.



Segundo: Si se lleva a un bebé en un coche es mejor optar por el ascensor o llevarlos cargados, esta recomendación incluye a las mascotas.



Tercero: Cerciorarse que los zapatos tengan los cordones bien amarrados, no usar pantalones o faldas que arrastren.



Cuarto: Las gradas eléctricas son para transportarse de un piso a otro, no para caminar, correr, sentarse, acostarse o jugar mientras las usa.



Pero, ¿Qué hacer ante una emergencia como esta?

La primera recomendación es ubicar dónde se encuentra el botón de emergencia de las gradas.

Generalmente, el botón de emergencias se encuentra en la parte de abajo de donde comienzan a bajar los escalones. Es de color rojo -en muchos de los casos- para que sea fácil distinguirlo.

Por ejemplo, si regularmente visitamos un lugar donde hay escaleras eléctricas no está demás que observemos dónde se ubican para tenerlo en cuenta en caso de una emergencia.

Si usted es la persona que queda atrapada grite por ayuda y la frase "aprieten el botón de emergencia" e indique con un gesto donde está ubicado pues las personas querrán ayudarlo, pero si no saben que hacer no podrán, es más probable que lo auxilien con éxito si les dice dónde deben presionar.

