Tras ocho días de búsqueda exhuman cadáver de joven asesinado por los parientes de su esposa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras una semana de estar enterrado en una fosa común y a dos días de su hallazgo, el personal de Medicina Forense junto a la Fiscalía realizan la exhumación del cadáver del joven que fue asesinado por su cuñado en la Montaña de Azacualpa, Francisco Morazán.



Ayer en horas de la mañana, los investigadores dieron con el lugar donde fue sepultado Josué David Osorio, de 24 años de edad, tras ser asesinado por el hermano de su pareja y la esposa de este.



Los expertos no habían exhumado el cuerpo debido a que no contaban con un permiso que extiende la Secretaría de Salud, por lo que hasta esta tarde se realizó el proceso.



El sábado, miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras lograron recuperar la motocicleta de Osorio, quien fue lanzada por sus asesinos a una laguna de la comunidad.



Según versiones extraoficiales, la víctima llegó hasta la residencia, donde encontraron su cuerpo, para entregar un dinero que su esposa le mandaba a su cuñado.



No obstante, al llegar a la vivienda fue asesinado por el pariente de su mujer junto a la esposa de este y luego sepultado en una fosa común que cavaron a unos metros de la casa.



Hasta ahora se desconocen los verdaderos motivos del crimen, por los que la Dirección Policial de Investigaciones trata de indagar sobre el hecho violento que tiene consternados a los pobladores de Azacualpa.

