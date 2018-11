Capturan nuevamente a empleado del 911; esta vez por un presunto asesinato

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gustavo Adolfo Araujo, empleado del 911, fue capturado nuevamente por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) en la colonia Venezuela de la capital de Honduras.



Los uniformados llegaron la mañana de este martes a la vivienda de Araujo con una nueva orden de captura, esta vez la acusación en su contra es por el delito de asesinato.



"Soy inocente. Solo me voy a quitar la camisa para que vean que soy inocente", expresaba el detenido mientras su familia forcejeaba con las autoridades para evitar que lo subieran a una camioneta blanca.



"En ese carro llevan cosas que le quieren poner. Él no lleva nada, ni armas ni droga, ahí tienen oculto algo en una chumpa", gritaba la madre del joven, mientras señalaba el vehículo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).



"Si quieren ensuciar el nombre del 911, ensúcienlo, pero no el nombre de mi hijo", manifestaba la madre, quien se subió al vehículo donde trasladaban a su vástago.



Adolfo Araujo había sido capturado la primera vez el pasado 5 de octubre de 2018 acusado de pertenecer a la pandilla 18, sin embargo fue liberado días después.