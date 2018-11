Hombre ataca a machetazos a la madre de sus hijos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un hombre atacó a machetazos a sus esposa luego de una acalorado discusión. El atacante desató su ira sobre su pareja cuando esta le pidió que se fuera de la casa.



El hecho se registró en la colonia San Miguel de la capital, cuando doña Heidy García, regresaba junto a su esposo, Andrés Abelino Núñez, de celebrar su cumpleaños.



La víctima relató que todo inició cuando él comenzó a gritarle en la calle y posteriormente llegando a casa continuó la discusión entre ambos. “Me gritó en la calle, cuando llegamos a la casa empezó a discutir y yo le dije: si no te parece ándate, no quiero seguir así, no quiero seguir con vos ya”



El reclamo de García desataron la locura de aquel hombre, quien aprovechó el momento en que su mujer estaba frente a la estufa y de espaldas a él, para asestar varios machetazos a la madre de sus hijos.



“Al prender la estufa, mi hija me gritó y me dí vuelta ahí fue cuando empezó a machetearme delante de mi hija. Mi hija se le tiró a los pies suplicándole que me dejara, ‘estás matando a mi mamá le dijo’. Me marcó mi vida, marcó la vida de mis hijos”, relató doña Heidy.



El agresor provocó tres profundas heridas en su brazo, espalda y cara, que a la vez le alcanzó parte del cuello, las cuales pudieron haber resultado fatal para la víctima, pero que para fortuna de ella y sus hijos logró sobrevivir a este salvaje ataque.





Abelino Cruz se encuentra prófugo de la justicia, el temor todavía está en la familia, porque no saben si los está vigilando o de repente les saldrá por alguna parte.