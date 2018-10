Tiroteo deja varios menores heridos en la Rivera Hernández de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Al menos tres menores de edad resultaron gravemente heridos tras un tiroteo registrado esta noche en el sector de la Rivera Hernández, San Pedro Sula.

El percance se suscitó en Villas Kitur donde un enfrentamiento entre pandilleros y policías habría dejado a una familia en medio del fuego cruzado.

Al parecer una persona habría muerto en el lugar, sin embargo las autoridades no han confirmado la muerte.

Los menores de entre 7 y 13 años, todos de una misma familia, fueron trasladados de emergencia en taxis por sus padres tras la balacera.

El padre de familia había salido de su casa rumbo al hospital con una hija de 14 años embarazada que padecía dolor de cabeza, lo acompañaban sus dos hijos menores en un carro negro.

Conducía por la colonia Brisas del Sauce, sector Rivera Hernández, cuando le hicieron parada y al bajarse, según su relato, fueron atacados a tiros.

José Santos Euceda, padre de los niños, dijo: “Yo no sé ni por qué pasó esto, solo me dijeron que levantara las manos y al estar afuera comenzaron a disparar”. Contó que eran militares y policías los que andaban en las patrullas. “Me dijeron ‘sacalos’ y les pedí apoyo, pero no me ayudaron”.

La adolescente de 14 años y sus hermanitos menores fueron llevados al hospital Mario Rivas, pues dos de ellos tenían heridas de arma de fuego en la cabeza. Se conoció que los dos niños fueron intervenidos y estaban delicados. La menor tenía heridas en el tórax y espalda.

Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que indican que las patrullas de la Policía Nacional asignadas a la Rivera Hernández atendieron una denuncia reportada al 911.

Un fiscal estaba preparando este viernes las órdenes para el decomiso de las armas de fuego, libros de novedades y las patrullas que participaron en el tiroteo.

Las víctimas fueron ingresadas a la sala de emergencia del Mario Catarino Rivas.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos inició diligencias, pues según denuncias de la familia, policías y militares dispararon en contra de un carro en el que iban las víctimas.