Matan a balazos a un hombre en la colonia Modesto Rodas Alvarado de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De varios impactos de bala perdió la vida un hombre la noche de este martes en la colonia Modesto Rodas Alvarado de la capital de Honduras.

La víctima, quien aún no ha sido identificada, vestía una camisa color amarillo, una chumpa de cuero color café y un pantalón color crema.

Hasta el momento, las autoridades no logran identificar al ahora occiso, pues, según se informó, no portaba documentación alguna, no obstante se estima que su edad oscile los 30 o 35 años.

Según versiones extraoficiales, desconocidos a bordo de una camioneta lo interceptaron en una esquina y sin mediar palabra le comenzaron a descargar el plomo desde varias armas automáticas.

La zona donde se reportó este lamentable hecho es aledaña a la colonia 21 de Octubre, donde ya se han registrado incidentes violentos en otras ocasiones.