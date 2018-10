Frente a su hijo de seis años asesinaron a mujer en la Nueva Suyapa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frente a su hijo de seis años, una joven madre fue asesinada a puñaladas por su propio compañero de hogar, sin que nadie pudiera hacer algo para evitarlo.

El despiadado crimen tuvo lugar en la colonia Nueva Suyapa de esta ciudad, a escasos metros de las terminal del transporte urbano de la zona.

La fémina respondía en vida al nombre de Yojana Beatriz Flores Herrera, de 22 años de edad, una ama de casa, madre de tres hijos en edades de 6, 2 y 1 año, respectivamente.

Estaba sola con su hijos

El asesinato se registró a eso de las 7:20 de la noche del sábado, cuando Yojana Beatriz se encontraba en la compañía de sus hijos, uno de ellos despierto y la niña de 2 años dormida, momento que fue aprovechado por su atacante Elmer Adalid Matute Elvir.

“Eso fue en cuestión de segundos, porque yo pasé por la casa y me dijo “llevate al niño porque este va a venir bolo”, y me llevé al niño pequeño para mi casa, eso fue como a las 7:00 de la noche”, contó Yesenia Flores, hermana mayor de Yojana.

“A eso de las 7:20 (de la noche) varios vecinos que bajaron me dijeron: ‘Yojana está herida y ya la venimos a encontrar tirada en el pasillo’”, relató la familiar.

Aunque la casa en la que ocurrió el hecho está rodeada de otras viviendas, nadie logró escuchar los gritos de dolor de la mujer debido a que estaba cayendo una llovizna en el sector.

El presunto asesino, identificado como Elmer Matute, a pesar de que andaba en estado de ebriedad y tras cometer el crimen, salió de la casa e interceptó al conductor de un taxi, obligándolo a que lo llevara a la terminal de buses de Santa Lucía y Valle de Ángeles.

El ruletero, al verse amenazado con el puñal que llevaba Matute Elvir, no le quedó otra opción que trasladarlo hasta ese lugar, a inmediaciones del Hospital San Felipe.

Al parecer, el hombre tomó un bus hacia el municipio de Cantarranas para lograr salir de la ciudad y luego tomar rumbo hacia su lugar de origen, en la aldea San José, en el municipio de Talanga.

Sin pistas del asesino

Hasta el momento las autoridades policiales no han dado razón del paradero del principal sospechoso del femicidio. Yesenia manifestó que “ella no se dejaba, siempre se defendía cuando él quería hacerle algo, era muy fuerte, pero esta vez no pudo”.

Al parecer el hombre la amenazaba constantemente, sobre todo cuando estaba bajo los efectos del alcohol y celaba a Yojana, hasta por cuestiones insignificantes.

La pareja había procreado dos de los tres hijos de Yojana, una niña de dos años y el otro de una año, el cual aún era amamantado por su madre.

Yojana recibió tres certeras puñaladas en partes sensibles del cuerpo que le provocaron la muerte al instante.

Hoy serán sepultados los restos mortales de la joven de 22 años, en un cementerio de la capital, mientras tanto las autoridades continúan con la búsqueda del responsable del hecho.