Hondureño que se lanzó del puente Soberanía al río Choluteca estaba decepcionado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dentro de su humilde casa ubicada en la colonia Cannán de la capital de Honduras, familiares y amigos de Juan Pablo Rodas velan sus restos mortales, luego que el joven decidiera saltar del puente Soberanía al embravecido río Choluteca por estar decepcionado.



Con un nudo en la garganta, don Jesús Rodas Flores, papá del ahora occiso, dijo que su hijo salió bajo la lluvia a buscar trabajo. "Él de acá se fue bien alegre, a mí me dijo, papá me voy a trabajar y se fue bajo el agua. Yo le dije está lloviendo, anda acostate mejor".



Más tarde un vecino le notificó que su hijo se había tirado del puente. "El quería hacerse famoso", dijo el padre.



Asimismo, mencionó que Juan Pablo estaba decepcionado porque no conseguía un buen trabajo y su esposa lo dejó.



Su madre, sentada junto al féretro de su hijo, contó que lo último que le dijo fue: "Adiós madre, voy para Colón".

Aseguró que su vástago también tomaba bastante alcohol y reiteró que su mujer lo abandonó y se llevó al niño.



Los progenitores de Juan Pablo se enteraron de la situación que agobiaba a su hijo, luego que él se lo comentara a una vecina.



El cuerpo del joven fue hallado horas después en el sector del Tomatín, en el municipio de Cantarranas. La familia logró reconocerlo por los tatuajes que tenía en su cuerpo.



El entierro del hondureño se realizará en la aldea Guasculile, en Francisco Morazán.