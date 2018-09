Sin vida aparecen albañil y carpintero en El Progreso, Yoro

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con heridas de arma blanca hallaron ultimados a un albañil y un carpintero en una quebrada de la colonia 3 de Abril, de El Progreso, Yoro.



Los muertos son Josué Emanuel Ayala Bueso (24) y Erick Zúniga (26), informaron sus parientes, quienes este martes llegaron a la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula a reclamar los cadáveres.



Los familiares del albañil Ayala Bueso y del carpintero Zúniga manifestaron que ambos eran amigos y residían en la colonia El Corocolito, de El Progreso.

También contaron que el sábado en horas de la noche salieron a pasear al centro de la ciudad, pero no regresaron a sus casas, y que el lunes los encontraron ultimados en una quebrada de la colonia 3 de Abril.



Asimismo, detallaron que los cuerpos de Ayala Bueso y Zúniga tenían heridas de machete. De igual forma, relataron que ambos se dedicaban a trabajar en la albañilería y la carpintería y no tenían problemas con nadie.



Las autoridades policiales hasta ayer no habían establecido la causa de la muerte de los dos jóvenes, por lo que informaron que buscan a los responsables del doble crimen ocurrido el pasado lunes.