Degollan a una mujer en un hotel de Comayagua, Honduras

COMAYAGUA, HONDURAS.- Una fémina fue asesinada la tarde del lunes en un hotel del municipio de Las Lajas, Comayagua, zona central de Honduras.



Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, puesto que no portaba ningún documento.



La ahora occisa fue encontrada en la cama del hotel con signos de degollamiento.



Datos preliminares informaron que al parecer la mujer fue atacada minutos después de haber ingresado a la habitación.



El Ministerio Público (MP) no tomó imágenes de la escena del crimen.



Cabe destacar que solamente este lunes se registró la muerte de cuatro féminas, dos de ellas fueron asesinadas en hoteles.