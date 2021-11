Senior breakfast de la Dowal School

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La evocación rústica y arquitectura románica de Giardini del Castello, en El Hatillo, se prestó para el primer encuentro social de la promoción 2022 de la Dowal School.

Los 55 futuros bachilleres bilingües celebraron su tradicional senior breakfast, una normativa cita que marca el inicio festivo de su último ciclo escolar.

La generación 2022, que corre bajo el lema Is this Due 11:59 Too?, arribó a la cita programada a las 9:00 AM, ataviados en atuendos cálidos de tonos sobrios y neutros —y uno que otro arriesgado en gamas vibrantes—.

El aire rústico del recinto, encastrado al norte de la capital, se antepuso convirtiendo las flores en el elemento protagonista de la decoración.

A su vez, los elementos decorativos huyeron de lo extravagante para rendir tributo a la naturaleza. El brindis estuvo a cargo de Andrea Chavarría, quien entre añoranzas y anécdotas ofreció a su generación palabras de aliento y, a su vez, agradeció a padres el esfuerzo intrínseco durante la travesía escolar. Fotografía y recuerdos sellaron el solemne acto.