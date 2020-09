Un recorrido sobre ruedas en la Discovery School

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Here is now and now is where we want to be” (“Aquí es ahora y ahora es donde queremos estar”), dijo la generación 2020-2021 de la Discovery School mientras propiciaba su tradicional senior entrance.



El festejo que año con año marca el inicio del nuevo ciclo escolar no fue opacado por la pandemia. En llamativos automóviles y una que otra motocicleta los 14 estudiantes que conforman la promoción de futuros graduandos anunciaron su llegada.



Si bien es cierto la mayor parte de ellos ya formaban parte del alumnado del reconocido centro capitalino casi desde sus primeros años de estudio, celebrar su bienvenida o, mejor dicho, su último regreso al instituto por todo lo alto es algo que no podía quedar por fuera.



Acompañantes

Y para que el acontecimiento estuviera completo, la mascota del colegio, Wolfgang, recibió a los seniors tras finalizar su recorrido junto a sus familiares, en el que las banderas ondeando hacia los lados y por encima de los vehículos fueron parte del atractivo que vistió las afueras de la Discovery School.