Juramentados los seniors 2020 de la Discovery School

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Haciendo eco de la oración We Are Inevitable (“Somos inevitables”), los seniors 2020 de la Discovery School demostraron que ningún motivo es válido para dejar de celebrar con honores la culminación de sus estudios de secundaria.



Ricardo Oliva, Óscar Vides, Armando Mejía, Luis Gustavo Dávila, Francisco Uziel Cruz y Fernando Kee Ham participaron de un íntimo acto que, a diferencia de cualquier otro en la historia del reconocido centro educativo, se realizó a través de la conectividad.



Desde la comodidad y seguridad de sus hogares, cada graduando fue juramentado en una ceremonia matutina oficiada por mrs. Gloria Palacios, quien fungió como maestra de ceremonia. Junto a ellos, sus padres y demás familiares también fueron partícipes del significativo evento.



Tras un intercambio de memorias, agradecimientos y buenos deseos, los futuros universitarios despidieron su paso por la institución capitalina, no sin antes darle la bienvenida a la siguiente etapa en su escala académica, en la que continuarán adquiriendo experiencias, cultivando conocimientos y festejando nuevos logros.



Responsabilidad

En un gesto de responsabilidad social compartida, y con la intención de priorizar en lo verdaderamente valioso, la Discovery School se suma a las entidades educativas que han optado por festejar una inesperada graduación virtual, esperando mejores tiempos para volver a reunirse todos bajo un mismo techo ¡Enhorabuena por los seniors 2020!.