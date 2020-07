Cierran ciclos de aprendizaje en Academia Los Pinares

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dando gracias por todo el conocimiento aprendido, recordando experiencias entre compañeros de clases y festejando la culminación de su paso por la Academia Los Pinares, los seniors 2020 finalmente posaron con togas y birretes para sus fotos de graduación.



Pese a que las tan esperadas prom este año quedaron al margen del protocolo de celebración, el reconocimiento por haber concluido su etapa como estudiantes de secundaria fue motivo de gozo y unidad en jornadas que destacaron la importancia que merece cerrar un ciclo e iniciar otro.



La tarde del pasado 12 de junio se propició una cita bajo lineamientos muy diferentes. Siguiendo un riguroso protocolo de bioseguridad desde la entrada al campus, 54 nuevos graduandos recibieron su diploma. Los agasajados asistieron desde tempranas horas, en grupos de no más de 14 estudiantes, cada uno en compañía de sus padres.



En cada una de las ceremonias, el Sr. Rogelio Martínez Aeschlimann fue invitado a dar un mensaje: “Un llamado a vivir sus vidas reflejando la luz de Cristo”, Filipenses 2:12-16. If God Is For Us, Who Can Be Against Us? (“Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra?), Romanos 8:31, fue el eslogan elegido por los seniors para condecorar el acto.