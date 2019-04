Semana Santa llegó a su fin dejando postales del atractivo femenino

Tegucigalpa, Honduras

A partir del lunes 15 de abril, las playas del país comenzaron a llenarse no solo de turistas, sino también de la belleza de las hondureñas.



Destinos turísticos como Tela, La Ceiba, Islas de la Bahía y Trujillo fueron los preferidos para mantener vivo el ambiente de verano con música de temporada y rostros más conocidos.



En esta temporada, no es sorpresa encontrar mujeres hermosas en las cálidas playas, en horas de la mañana y de la tarde. En esta oportunidad, muchas presentadoras, modelos, influencers y guapas veraneantes optaron por postear sus mejores ratos vacacionales.



Ya sea reposando en la arena, a orillas del mar o simplemente tomando el sol, las redes sociales se llenaron de encanto.





Verano a la moda

Las vacaciones de Semana Santa no podrían decirse completas sin atuendos que estuvieran en perfecta sincronía con las tendencias de verano.



Las hondureñas portaron con elegancia trajes de baño, complementos y accesorios llenos de estilo, mientras se daban una escapadita de la ruidosa capital.



Dentro de los bañadores resaltaron los tonos neutros, cortes asimétricos y estampados florales; mientras que las salidas de baño, lentes de sol y sombreros formaron parte importante de los looks de playa.



El potencial de las sirenas terrestres se vio aún más potenciado por las sonrisas, confianza y tranquilidad evidente en cada fotografía de recuerdo.