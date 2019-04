Estilo y Corona dan la bienvenida al verano en una tarde llena de música y sabor

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

La revista Estilo de la mano de Corona le dan oficialmente la bienvenida a la temporada veraniega con el lanzamiento de la nueva edición Estilo Verano by Corona.



El lanzamiento de la esperada edición de la popular revista se hizo en la terraza del hotel Hyatt en horas de la tarde con música en vivo, cerrando en la noche con un ambiente lleno de fiesta.



La portada de la revista cuenta con Juan Miguel Diban, Marí Bardaji, Angella Andonie y José Vargas con la mejor actitud de la temporada This Is Living Corona.



La editora en jefe de la revista Estilo, Blanca Bendeck, brindó un breve discurso de bienvenida. “Tenemos más de 8 años de alianzas con esta increíble marca y esperamos se vengan muchos más”, comentó.



“Esta nueva edición de la revista es especial cuenta con recomendaciones y lo mejor para disfrutar del verano”, señaló Bendeck, tras sus palabras se dio paso para la fotografía oficial en compañía de los representantes Corona y los protagonistas de la portada.





Noche de fiesta

Una fina selección de mariscos y los mejores cocteles bañados con Corona fueron de las principales atracciones de la noche.



Por otro lado, una nueva experiencia Corona marcó presencia con paletas distintivas de la popular marca.



Al inicio de la celebración Sherly Madrid y su banda se tomaron el escenario para hacer de la velada una amena y acogedora para luego dar paso a lo mejor de las canciones en tendencia por la noche.



El lanzamiento oficial de Estilo Verano by Corona fue el momento perfecto para poder dar por iniciada la temporada más divertida del año de la mano de los expertos en el tema, Estilo y Corona.



La noche transcurrió de manera amena, llena de fotografías y las mejores vibras veraniegas. La revista ya se encuentra a la venta.