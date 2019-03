Disfrute de increíbles vacaciones

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Ejecutivos y representantes de Travel Diunsa, Turaser y Copa Airlines realizaron la presentación de sus opciones de paquetes vacacionales a un grupo específico de colaboradores como ser: medios, agencias de viajes, tour operadores y mayoristas.



Esta presentación se llevó a cabo en The Roof de Mall Galerías donde se explicó cómo funcionarían estos paquetes de mano de cada representante de marcas como ser hoteles Hard Rock, Barceló, Alamo Pullmantur y Royal Caribbean.



“En Copa Airlines buscamos siempre crear alianzas con grandes compañías para crear un valor agregado a nuestros clientes” comento Michael Wehmeyer, gerente general de Copa Airlines para Honduras.



La marca Copa Vacaciones de Copa Airlines es un importante socio estratégico para Turaser y Travel Diunsa. Los pasajeros pueden disfrutar de la oferta de paquetes vacacionales en todos los destinos de la red Copa. Los paquetes, incluyendo cruceros, cuentan con embarques en Colón, Panamá; islas del Caribe; Santo Domingo y demás conexiones a través del Hub de las Américas de Panamá.



Beneficios

Para estos vuelos, el servicio a bordo de Copa Airlines incluye comidas y bebidas de cortesía, incluyendo vinos. Además de un sistema de 12 canales de entretenimiento audiovisual en inglés, español y portugués, con nuevas películas cada mes y audífonos gratuitos.



Los pasajeros pueden acumular millas a través del programa de viajero frecuente ConnectMiles. Copa es por sexto año consecutivo la aerolínea más puntual según Official Airline Guide de Londres.