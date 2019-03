Un amor para toda la vida entre Ligia y Modesto

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Rodeados de familiares y amigos que han sido testigos de su dicha, la pareja Vindel renovó su compromiso de estar juntos tras celebrar 50 años como matrimonio.



La ceremonia fue oficiada por el padre José María en horas de la mañana, en la hermosa iglesia de la Medalla Milagrosa, iglesia a la que la pareja asiste desde hace muchos años.



Recibidos entre canciones tocadas por un cuarteto de cuerdas, la pareja arribó al lugar para sellar una vez más sus vidas con la bendición divina.



Historia de amor

La pareja se conoció en 1969 mientras esperaban un tren, al saludarse y hacerse amigos no se vieron más por un buen tiempo.



El destino los volvió a unir y es don Modesto quien tomó la batuta, “Al encontrarnos yo le dije o te casas conmigo o te haces a un lado”, recuerda el caballero durante su breve discurso en la ceremonia.



Entre risas, Modesto continuó su relato y aprovechó el momento para agradecer a los presentes, “tener amigos, disfrutar de ellos y aguantarles o ellos a mí no ha sido fácil, pero con su presencia me demuestran su amistad y el vínculo que hemos formado”, declaró.



Antes de ceder el micrófono al padre, Modesto solo afirmó una vez más su amor por Ligia y lo agradecidos que están como pareja de contar con tan buenos amigos.



La ceremonia terminó con una breve oración y las felicitaciones por parte de los presentes hacia la pareja.