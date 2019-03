Gilder Ruiz es el Súper Papá EL HERALDO

Sharon Laufters

Tegucigalpa,Honduras

En una mañana llena de diversión, tiempo en familia y espectaculares premios, los papás suscriptores de diario EL HERALDO se dieron cita para participar en la novena edición del concurso Súper Papá.



Este año, Gilder Ruiz junto a su hijo Johan Ruiz fueron los ganadores de la novena edición.



El concurso, creado por el diario de mayor influencia en el país, tiene como fin fortalecer la relación entre padres e hijos a través de diversas competencias en un sano ambiente.



Desafíos

Los padres tenían que realizar cinco competencias en las cuales se calificaba el trabajo en equipo, coordinación y creatividad. Al final de la jornada un grupo de tres jueces determinaban a los tres padres ganadores, los cuales se llevaban increíbles premios, entre los que resaltan: viajes a paradisíacos destinos, televisores LCD, equipos de sonidos, smarthphones de última generación, juegos de mesa, entre otros.



Durante el concurso no solo los padres recibieron premios, el público presente participó de igual forma de desafíos donde se pudieron ganar premios para sus hijos como figuras de acción, princesas y juegos de mesa, además de objetos para el hogar.



La actividad una vez más logró crear memorias de diversión y unidad entre los concursantes, quienes tuvieron una mañana diferente gracias a diario EL HERALDO y sus patrocinadores Metromall, Metrocinemas, Café Rubio, Para grandes y Chicos, Rock and pop, Copitos, Remington, Rayobac, Equipos Indutrales, El Titán, The Game Company, Hummer H2 y Gotv.