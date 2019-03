Todo está listo para el Súper Papá 2019

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El divertido evento de EL HERALDO, Mi Súper Papá, se celebra este sábado en la plaza central del Metromall y con la llegada de este evento le dejamos recomendaciones importantes.



Como en ediciones anteriores, esta actividad busca brindar un día diferente a las familias y fortalecer los lazos entre los padres e hijos de maneras divertidas.



Detalles

La jornada comenzará a partir de las 7:00 AM y finaliza con un almuerzo para los participantes a las 12:00 meridiano.



Vale resaltar que padres ganadores de otras ediciones no podrán participar en el concurso. Para esta décima edición los premios son espectaculares, pero no podemos dejar por fuera el objetivo principal del evento que consiste en poder disfrutar de la compañía de sus hijos a través de los juegos originales y divertidos.



Se dará también un especial regalo al papá madrugador, el cual consiste en una buena canasta de Café Rubio valorada en L 1,000. Solo aquellos papás que estén inscritos podrán participar de las diversas actividades.



Recuerde que el evento será este 16 de marzo en la plaza central de Metromall, que en está ocasión es el patrocinador oficial del evento. Pueden acompañarle miembros de su familia para apoyarle.