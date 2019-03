La historia de amor sigue para Erick y Nuzly

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

La historia de amor entre Erick Ortega y Nuzly Alvarenga inició hace once años, pero su afecto no ha disminuido con los años.



La ceremonia religiosa fue en la iglesia Guadalupe, empezando alrededor de las 6:00 de la tarde. El padre Héctor fue el encargado de oficiar la misa para entregar la bendición divina al nuevo matrimonio.



Al terminar se dio paso a una hermosa recepción en el hotel Clarion. Mientras se esperaba la entrada de la joven pareja, los invitados pudieron disfrutar de música jazz.



La entrada triunfal de la pareja se hizo al ritmo de You’re My Best Friend de la aclamada banda de rock, Queen. Entre aplausos y gritos, Erick y Nuzly tomaron la pista al centro del salón para hacer el tradicional “primer baile” como pareja casada. La canción escogida para tal especial momento fue Thank You for Loving Me de Bon Jovi. El resto de la velada se pudo disfrutar en un ambiente ameno lleno de buenos deseos y cariño para los festejados. Como especial detalle por parte de los novios los invitados se llevaban una pequeña bolsa de café artesanal.



Detalles

La pareja se comprometió de manera oficial hace un año, en un especial y único viaje hecho a México.



El amor y deseo por conocer nuevas culturas los unirá por siempre, la luna de miel tendrá un especial recorrido por Europa.



¡Enhorabuena para el matrimonio Ortega Alvarenga!