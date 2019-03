“Esto lo llevo en mi sangre, soy positiva, enérgica y amo lo que hago”

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Sumergida en su mejor elemento: la pasión, Jackeline Salmans, propietaria de Pizza House, abrió las puertas de su imperio de pizzas en exclusiva para EL HERALDO.



Con una sonrisa en su rostro, evidente emoción por relatar la historia de un proyecto, que claramente es su vida entera, y con las manos en la masa (de manera literal), Jackeline muestra el lado humano detrás de un negocio exitoso que está por cumplir 31 años en Honduras.



Hay que empezar por lo básico, ¿cómo inicia Pizza House?

Este fue un proyecto familiar, lo inició mi mamá Graciela Salmans. Ella la verdad es un amor, sin ella no sería lo que soy, fue la fundadora, ya que siempre le ha gustado la cocina. Cuentan mis hermanos que ellos solían hacer todo desde cero, rayaban el queso a mano; cuando se empezó había un presupuesto bien bajo, pero mi mami sabía que esto tendría éxito, sabía que su receta le iba a encantar a los clientes.



Luego esto fue un boom y ahora todo es industrial, estoy súper bien equipada, trabajamos con dos hornos y tenemos un buen equipo humano.



Ahora todo esto es suyo, ¿cómo se siente al ser dueña?

Yo, como dueña de Pizza House me siento orgullosa, satisfecha totalmente por haber logrado todas mis metas en la pizzería. Claro, estoy consciente que todavía me falta, pero todos los días aprendo cosas nuevas, espero que cada día les pueda gustar aún más a los clientes.



¿Cómo ha logrado crear este ambiente tan familiar?

Me encanta hablar con mi clientes, me fascina estar de mesa en mesa, no me molesta que un cliente se me acerque para decirme “creo que le faltó sal o me gustaría más jugoso”, esa es la idea, eso es Pizza House, que vengás, te sentés y te sintás en casa, que podás mandar, o sea, lo que vos querrás, yo consiento a mis clientes.



Se necesita de personas clave, ¿qué tan importante es el talento humano?

Yo le dije a mis empleados justo en nuestra cena del treinta aniversario, yo no hubiera podido lograr todo esto sin ellos y les agradezco.



Esto no es solo un local, es trabajar en equipo; si alguien necesita algo, le ayudo y la verdad hemos salido muy bien, sin quejas, sin problemas, calidad 100%.



Manejar esto no ha de ser sencillo pero, ¿cómo espera que esto impacte la vida de sus hijas?

Esto sirve para que mis hijas vean que todo lo que uno se propone en la vida puede lograrlo si tenés amor por lo que hacés, porque si lo hacés por obligación no va a ser igual; yo esto lo traigo en la sangre, soy adicta a la pizzería y de eso estoy orgullosa.



Pizza House es calidad y sabor pero, ¿qué identifica a Jackeline Salmans?

Soy super positiva y determinada, si yo digo que voy hacer algo lo hago, me podés poner una montaña enfrente y me la paso. Claro que sin perjudicar a nadie, eso es algo que sí lo tengo bien claro en mi vida; no me gusta dañar a nadie, no me gusta sacar a nadie del camino para crecer y tener éxito en mi negocio.



Tener éxito puede ser difícil, ¿qué diría para inspirar a otros a desarrollar sus negocios?

Creo que esto le sirve a todo el mundo para que se den cuenta que no importan los años que tengas ni cuántos negocios hay porque preguntame cuántas pizzerías nuevas hay, hay miles, pero mis clientes vienen, prueban y regresan.



La calidad y la pasión son claves. ¿Querés algo bueno? Sacrifícate. En mi caso, el sacrificio es que tal vez no he disfrutado lo suficiente con mis hijas, porque debo estar pendiente de cada detalle, pero han pasado 31 años y mantenemos el mismo sabor en la salsa, la masa y por eso los clientes nos prefieren.



¿Cómo mantener la motivación cada día?

Tengo clientes fieles que nos han seguido y el solo hecho que la gente venga y me diga: “pucha, yo traía a mis hijos aquí desde que tenían seis años, ellos ya se casaron y ahora traen a su hijos o nietos”. Eso es algo muy bonito y siento que eso es lo que me anima todos los días a levantarme, a pesar de miles de cosas.



La entrevista concluyo en una nota llena de entusiasmo por nuevos proyectos y agradecimiento por la preferencia de los clientes.

El buen sazón de doña Graciela Salmans sigue presente en Pizza House y su hija Jackeline ha logrado catapultar el negocio hasta convertirlo en una franquicia exitosa en Honduras y, en un futuro muy cercano, Centroamérica.