Convenio en pro del liderazgo y crecimiento

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Con el propósito de potenciar el liderazgo, el desarrollo profesional y personal, y crear contenidos que conecten con las audiencias, Grupo OPSA, go tv y Valores, Escuela de Liderazgo y Negocios firmaron un convenio de capacitación.



El acuerdo tiene varias etapas, siendo la primera la creación de contenido útil para la pantalla de go tv, con un segmento de liderazgo que se tansmitirá todos los días en el programa Al Grano a las 7:00 AM. En el segmento se darán tips de crecimiento personal, liderazgo, valores, actitudes y buenas relaciones personales.



Anthony Zorn, gerente general de go tv, señaló que “este es el primer segmento de liderazgo a nivel de televisión, donde go tv es pionero y tenemos la exclusividad de trabajar con don Guillermo”.



Guillermo Muñoz, director de Valores, Escuela de Liderazgo y Negocios, quien fue certificado por John Maxwell a nivel internacional, capacitará al personal de diario EL HERALDO con un diplomado durante todo el año en el cual se planea mejorar las competencias de cada colaborador de manera personal y profesional para que esto se proyecte en la mejora de los contenidos para las audiencias.