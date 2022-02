PIE. Con covid, pero al pie de la bandera -por el zoom- avisa la presidenta Xiomara Castro, “para retornar al orden democrático y constitucional”.



VIDEOS. Rarísimos esos videos sobre una droga que supuestamente se peinaron de una narcoavioneta. Muy fingido el léxico de los presuntos narcos y, además, los narcos ni avisan ni amenazan a nadie. Matan y punto.



APRIETEN. Juan Barahona, diputado refundidor, asegura que “el presidente de este país se llama Manuel Zelaya y, al que no le guste, que espere cuatro años”. En otras palabras, que la aprieten, papa...



SOLO. Beatriz jura que “Honduras, en tan solo dos semanas, dejó de ser una república” y, si hubiera sabido, jamás de los jamases habría apoyado.



APOYA. Al menos hasta ayer, el resignado de la televisión todavía no aparecía, para decir si apoya o no la amnistía a los uñudos y el desmadre del Congreso de LR.



PIEZA. Solo la resignada bailarina, de una sola pieza, reafirma que lo que ayer fue malo para ella, hoy sigue siendo malo.



ATOL. Aclara Doris que las tales zedes solo pueden ser derogadas con mayoría calificada, es decir, 86 votos, y que lo actuado por el Congreso de LR es populismo. Como quien dice, atol con el dedo, a la “people”.



GOLPE. El problema, en realidad, no es Redondo ni la tal amnistía ni que le hayan dado golpe a la PGR. El gran problema es la ilegalidad del “congreso” de LR y de Rasel, porque apenas los “eligieron” 49 diputados.



GACETA. El segundo gran problema es la publicación en La Gaceta de los decretos “aprobados” por el congreso de LR y, peor aún, que Xiomara Castro los sancione y promulgue, cuando ella misma desconoció a LR en el estadio.



RATOS. Lo que deberían hacer, y ya ratos lo hubieran hecho, es convocar a una nueva elección, como parte del arreglo con Cálix, que sus diputados apoyen a Redondo y lo legitimen como presidente del CN y, colorín colorado.



TERCER. Pero este es justo el tercer problema, porque bien lo pueden hacer, y no se sabe por qué no lo quieren hacer y surgen las especulaciones de que quieren que siga el desmadre, para que alguien vaya a la CSJ y luego, cuando la Corte falle, mandar a quemar “esa corte juanorlandista y vendida”.



NADIE. De allí para allá, nadie está -ni podría estar- en contra de la presidenta -si apenas inicia su mandato- y no hay ningún plan desestabilizador ni escalada de ataques de nadie. Así que lo que toca es corregir y punto. A trabajar!