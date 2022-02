BASES. Reaparecen Edwin Araque y Doris García, el primero como nuevo power del Banhprovi y la segunda como ministra del Inam. Pero, las bases de Libre se quejan de que nunca los vieron quemando llantas ni huyendo de las gaseadas. Será.



ABUSO. Hombre, otro abuso de poder la aprobación de ese préstamo a Palmerola, en las últimas horas del gobierno anterior. Otro acto de corrupción. No es que el préstamo sea malo, pero esa decisión la tuvo que tomar la nueva administración.



BOLA. Por estar con ese desmadre de los dos congresos y otras hierbas, nadie le ha parado bola al hecho de que le entregaron toda la Secretaría de Educación a los sindicatos magisteriales.



POBRES. Edwin Oliva, el exbochinchero del Colprosumah, es el secretario general de la SE; Jaimito, el otro del Copemh, viceministro, y así por el estilo. Es como poner al conejo a cuidar la zanahoria. Pobrecitos los hijos de los pobres que van a la escuela pública.



ESCUCHAS. Beatriz asegura que ya empezaron a operar las escuchas telefónicas, con una compañía israelita, y asegura que las maneja “Carlón” a través del ministro de Defensa, su hijo. “I can’t believe it”.



LEY. Hombre, les ha llovido a los redondos por haberle dado golpe a Estelita, qué linda que está, y compañía, pero LR, Rasel, Jari y Rafa Sarmiento juran de rodillas que todo está con base en la ley.



PACTO. Hasta el CNA, el Cohep y Mundo Orellana -acérrimos opositores de JOH- les cayeron en vaca para denunciar la amnistía como un nuevo “pacto de impunidad”, como el del Congreso cachureco.



BORRÓN. Con el proyecto de ley de Raselito “aprobaron” borrón y cuenta nueva para todos los uñudos del Poder Ciudadano -desde 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009- incluido Quique carretilla.



ZEDES. Ajá, y si Rasel presenta iniciativa de ley para darle volantín al peaje, si mandarán a volar las tales ZEDE, si ya no habrá minas ni proyectos eléctricos, ¿cómo puercas piensan atraer inversión y generar trabajo?



GUÍAS. José Carlos Cardona, el nuevo power de la Sedis, avisa que las ayudas a los pobres ya no serán repartidas por colores políticos, como hacían las guías de familia de los que se fueron. Será.



65. En el Congreso de los redondos no están dejando títere con cabeza, pero, mientras no haya una nueva elección que oficialice a LR con al menos 65 votos, los leguleyos juran que todo es nulo de toda nulidad.